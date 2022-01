Nach einem Brand an der Hollabrunner Mittelschule vergangenen September sind zwei Verdächtige ausgeforscht worden. Laut Polizei handelt es sich dabei um Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren.

Verdächtige nach Brand in Hollabrunn ausgeforscht

Am 26. September 2021 waren in den frühen Morgenstunden mehrere Mülltonnen im Eingangsbereich und im Innenhof des Schulareals in Brand gesetzt worden. Die Flammen griffen in der Folge auf die Fassade des Objekts über. Mitglieder von fünf Feuerwehren waren an Ort und Stelle, der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht. Dennoch wurden u.a. Lagerräume und Toiletten stark in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen war auch der Chemiesaal der Mittelschule. Polizeiangaben zufolge entstand enormer Sachschaden.