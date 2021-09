Brandstiftung an Mittelschule in Hollabrunn vermutet

Der Brand in der Hollabrunner Mittelschule dürfte laut ersten Ermittlungen gelegt worden sein. Nun wurden Brandspürhunde angefordert, zudem verschafften sich die Beamten mittels Drohne einen Überblick.

Der Brand in der Mittelschule Hollabrunn von Sonntagfrüh dürfte gelegt worden sein. Polizeisprecher Johann Baumschlager teilte dies am Montag auf Anfrage mit und bestätigte damit einen Onlinebericht des "Kurier". Der entstandene Schaden sei enorm, wurde betont. Die Ermittlungen dauerten vorerst an, Beamte des Bundes- und Landeskriminalamts waren an Ort und Stelle.