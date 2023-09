Verdächtiger nach Überfall auf Trafik in Tulln festgenommen

Die Polizei hat nach dem bewaffneten Überfall auf eine Trafik in Sieghartskirchen in Tulln im August einen 27-jährigen Verdächtigen festgenommen. Der Beschuldigte ist geständig. Das erbeutete Bargeld gab er fast zu Gänze aus.

Der Verdächtige hatte die Trafik in Sieghartskirchen im Bezirk Tulln am 23. August in der Mittagszeit überfallen.