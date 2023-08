Fahndung nach bewaffnetem Trafik-Räuber in Tulln

Nach dem bewaffnetem Überfall auf eine Trafik im Bezirk Tulln bittet die Polizei um Hinweise.

Der Trafik-Räuber hatte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr eine Angestellte in einer Trafik in Sieghartskirchen im Bezirk Tulln mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Der Täter flüchtete zu Fuß mit einer Beute in unbekannter Höhe. Die Mitarbeiterin wurde laut Aussendung nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock.