Verdacht des Einbruchsdiebstahls: Drei vorläufige Festnahmen in Wien

Zwei 24-Jährige und ein 33-Jähriger sind am Freitag in Wien-Favoriten wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen worden, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Ein Hausbewohner hatte am Gang und in der Wohnung nebenan laute Geräusche bemerkt und sich an die Polizei gewandt. Er vermutete einen Einbruch. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen bei ihrer Ankunft eine offene Tür wahr. Drinnen durchsuchten drei Männer gerade die Wohnung. An der Tür wurden Spuren, die zu denen es vermutlich durch gewaltsames Eindringen gekommen war, gefunden, so die Exekutive am Samstag. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Syrer. In der Wohnung wurden Einbruchswerkzeug und eine Schreckschusspistole gefunden. Die Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Sie befanden sich zunächst noch in polizeilicher Anhaltung.