Verdacht auf Riss der Achillessehne bei Italiener Spinazzola

Dem italienischen Verteidiger Leonardo Spinazzola scheint nach seinem verletzungsbedingten Aus im Viertelfinale der Fußball-EM eine längere Pause zu drohen. Es besteht der Verdacht auf einen Riss der linken Achillessehne.

Das teilte der italienische Verband in der Nacht zum Samstag mit. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, würde der Defensivspieler von AS Roma mehrere Monate ausfallen.

"Es scheint eine ernste Verletzung zu sein, wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Es hat mich sehr getroffen, ihn in Tränen zu sehen. Die Szene war nicht schön anzusehen. Er hat das nicht verdient. Er war einer unserer besten Spieler dieser EM", sagte Trainer Roberto Mancini. Und auch Torschütze Lorenzo Insigne bedauerte die Verletzung. "Das ist ein schwerer Verlust für uns. Das ist sehr schade und traurig. Er war so wichtig für diese Mannschaft", erklärte der Linksaußen.