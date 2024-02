Verbrannte Leiche in Wald entdeckt: Wiener Polizei ermittelt

Ein Wanderer entdeckte am Sonntag in Wien-Hernals die Leiche einer Frau. Sie wies schwere Verbrennungen auf, die Polizei ermittelt.

Die Polizei wurde am 18. Februar gegen Mittag wegen eines verbrannten Leichnams in einem entlegenen Waldstück in Wien-Hernals alarmiert. Aufgrund der schweren Verbrennungen konnte die Identität der verstorbenen Frau noch nicht festgestellt werden.