Verbindung von FPÖ und Identitären "ernstes Sicherheitsproblem"

Die "engen Verbindungen zwischen FPÖ und rechtsextremen Identitären" werden von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda als "ernstes Sicherheitsproblem" kritisiert.

Identitäre: SPÖ und Grüne kritisieren Verbindungen zur FPÖ

“In höchstem Maße unglaubwürdig” sind für Drozda die Distanzierungen des FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache von den Identitären. Es gebe Fotos von Strache an einem Tisch mit Identitären, FPÖ-Funktionäre würden immer wieder bei bei Demos dieser Rechtsextremen mitmarschieren etc. In der Pflicht sei auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Dieser könne “bei den gefährlichen Umtrieben seines Koalitionspartners nicht länger wegschauen”, meinte Drozda in einer Aussendung.