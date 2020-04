Veranstaltungen ab Mai mit bis zu 10 Personen möglich

Künftig werden Veranstaltungen mit bis zu zehn Personen möglich sein. Vorerst gelten die neuen Regelungen bis Ende Juni.

Eigene Regelung für Demonstrationen

Am Freitag, 1. Mai, soll eine neue Verordnung in Kraft treten. Diese wird bis Ende Juni befristet. In dieser soll auch geregelt werden, dass künftig Versammlungen bis zu zehn Personen erlaubt sind.