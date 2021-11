Veranstaltung wegen Corona abgesagt? Diese Gutschein-Regeln sollte man beachten

Meine Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt: Wer sich in dieser Situation befindet, dem könnte ein Blick auf Informationen des Verbraucherschutzvereins helfen.

"Wenn ein Kunst-, Kultur- oder Sportereignis aufgrund der COVID-19-Pandemie im zweiten Halbjahr 2021 entfällt und der Veranstalter deshalb einem Besucher oder Teilnehmer den Eintritts- oder Teilnahmepreis oder ein vergleichbares Entgelt zurückzuzahlen hat, dann kommen höchst komplizierte Gutscheinregelungen zur Anwendung." Das hat der Verbraucherschutzverein am Dienstag in einer Presseaussendung festgehalten.

Gut zu wissen: "Die Gutscheine sind - auf Aufforderung - bis 31.12.2023 in Geld einzulösen. Der Gutschein kann an Dritte weitergegeben werden."

Gutscheine: Unterschied vorhanden

Ablehnung von Gutschein

Darüber hinaus sei die freiwillige Entgegennahme höherer Gutscheine nicht ausgeschlossen, wodurch "der Kunde in der Praxis übertölpelt werden" könne, so Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereins. Er müsste dann in Kenntnis der "Spielregeln" aktiv einen angebotenen Gutschein über 250 Euro zurückweisen und die Auszahlung von 70 Euro in Geld und nur 180 Euro in Gutschein verlangen.