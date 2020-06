Veranstalter rufen zu Demo am Wiener Heldenplatz auf

Am Montag findet am Wiener Heldenplatz die Kundgebung "Ohne Uns" statt. Dabei will die Veranstaltungsbranche auf ihre aktuelle Situation durch die Corona-Krise aufmerksam machen.

"Wir sind es leid, zu erklären warum unsere Branche in Nöten ist: das so Offensichtliche zu rechtfertigen", heißt es in der Ankündigung einer für den kommenden Montag geplanten Kundgebung der Initiative "Ohne Uns".

Alle Veranstaltungsdienstleister werden österreichweit aufgerufen, am 15. Juni ab 19.00 Uhr am Heldenplatz teilzunehmen.

"Wir setzen uns nie selbst 'in Szene', sondern unsere Kunden und deren Produkte, Politiker, Vortragende, Künstler und Moderatoren", heißt es in der Aussendung. "Das tun wir mit Professionalität, unermüdlichem Einsatz und Herzblut. JETZT müssen auch wir gehört werden!" Es stehe außer Frage, dass das "Haus Veranstaltungswirtschaft" seit Wochen "im Vollbrand steht". Die nächsten Tage und wenigen Wochen würden darüber entscheiden, ob dieses Haus "bis auf seine Fundamente abbrennt und ein vitaler Wirtschaftszweig in Trümmern liegt".

Bei der Kundgebung wolle man "ein positives Lebenszeichen der gesamten Veranstaltungsbranche senden, denn wir wollen in unserer Vielfalt und Professionalität gesehen und wahrgenommen werden". Unterstützt wird die Kundgebung vor Ort unter anderem von Kurt Ostbahn, Ina Regen, Andy Gabauer & Monika Ballwein, Norbert Schneider und Seiler & Speer.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine anonyme Anmeldung auf der Homepage oder auf Facebook gebeten. Vor Ort gilt das Tragen von Schutzmasken und die Einhaltung der Abstandsregel.