"Vera" ist Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar

Österreich schickt für die 96. Oscars einen rein italienischsprachigen Film ins Rennen um den Auslandsoscar. Der Spielfilm "Vera" von Tizza Covi und Rainer Frimmel soll diesmal die begehrte Auszeichnung erringen.

96. Oscars: Österreich schickt "Vera" ins Rennen um den Auslandsoscar

Getreu ihrem markanten Stil wandeln Frimmel und Covi dabei zwischen dokumentarischen Elementen und einer in diesem Fall ausgeprägten fiktionalen Ebene, in der Vera Gemma, Tochter der Italowesternlegende Giuliano Gemma, durch Rom wandelt und dabei Bekanntschaft mit einer ihr fremden Gesellschaftsschicht macht. "'Vera' ist ein filmisches Statement, das durch Originalität und seine künstlerische Kraft besticht", begründete die Jury ihre Wahl: "Es verweist auf die Licht- und Schattenseiten des Filmbusiness und ist zugleich eine Hommage an das Kino selbst."

Bereits mehrere Auszeichnungen für Spielfilm "Vera"

"Vera" wurde bereits bei den Filmfestspielen von Venedig 2022 in der Sektion Orizzonti mit dem Schauspiel- und dem Regiepreis geehrt. Und auch beim Österreichischen Filmpreis 2023 holte sich das Werk die Auszeichnungen in den Königskategorien Bester Spielfilm und Beste Regie sowie Bester Schnitt.

Nach der heutigen Kür gehen Covi und Frimmel nun bereits das zweite Mal für Österreich an den Start im Rennen um den Auslandsoscar, der bei der festlichen Gala in Hollywood am 10. März 2024 verliehen wird. Bereits 2011 war das Regiepaar mit "La Pivellina" auserwählt worden, schaffte es jedoch nicht einmal auf die Shortlist von neun Werken, aus der im Anschluss die Nominierungen selektiert wurden. Die Shortlist wird dieses Mal am 21. Dezember bekanntgegeben, bevor am 23. Jänner 2024 dann die finale Nominierungsliste folgt.