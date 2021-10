Venom - Let There Be Carnage: Trailer und Infos zum Film

Venom hatte 2018 bereits seinen ersten großen Kinoauftritt. Der erste Ableger aus dem Spider-Man-Universum avancierte damals zum Hit, daher folgt nun mit "Venom: Let There Be Carnage" die actionreiche Fortsetzung. Venoms Gegenspieler im Monsteroutfit wird verkörpert von Woody Harrelson.

Tom Hardys Auftritte bleiben in Erinnerung. Wie er den Bösewicht in der "Batman"-Verfilmung "The Dark Knight Rises" verkörperte, das konnte einem Schauer über den Rücken jagen. Auch mit seiner Rolle als Unterweltboss prägte er die Fernsehserie "Peaky Blinders". Nun ist der Brite mit einer Doppelrolle zurück im Kino: Als Journalist Eddie Brock, der zum Superschurken Venom wird. In weiteren Rollen sind Woody Harrelson, Michelle Williams und Naomie Harris zu sehen.

