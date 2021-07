Velden: Mittlerweile 19 Corona-Infizierte in Gastro-Cluster

Mittlerweile gibt es 19 Corona-Infizierte im Gastro-Cluster in Velden. Dabei handelt es sich um 17 Mitarbeiter und zwei Lokalgäste.

Der Corona-Cluster in Velden am Wörthersee ist am Mittwoch erneut, auf mittlerweile 19 Fälle, angewachsen. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, handelt es sich bei ihnen um 17 Gastronomiemitarbeiter und zwei Lokalgäste. Die Betroffenen waren in insgesamt sieben Betrieben im Tourismusort tätig. Bei Mitarbeitern mit näherem Kontakt zu den Infizierten wurden PCR-Tests durchgeführt.

Gäste-Registrierung war nicht lückenlos

Am vergangenen Freitag war bekanntgeworden, dass zwei Gastro-Praktikanten positiv getestet worden waren, sie waren am Wochenende zuvor in mehreren Lokalen gewesen. Weil bei diesen Lokalen die Gäste-Registrierung nicht lückenlos war, wurden die Namen der Betriebe bekanntgegeben mit dem Aufruf, dass Gäste und Mitarbeiter ihren Gesundheitszustand im Auge behalten sollten. Am (gestrigen) Dienstag war der Cluster dann auf insgesamt zehn Infizierte angewachsen.

Der Landespressedienst machte am Mittwoch auch auf die ab sofort geltende Verordnung des Gesundheitsministers zu Organstrafverfügungen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz aufmerksam. Demnach wurden für Verwaltungsübertretungen in Bezug auf das Nicht-Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie für einen fehlenden 3-G-Nachweis Geldstrafen in Höhe von 90 Euro festgesetzt.