Veganista startet in neue Saison mit Valentins-Special

Das Wiener Eis-Label Veganista steht kurz vor der Wiedereröffnung. Nach der jährlichen Winterpause wird pünktlich zum Fest der Liebe am 14. Februar in die Filiale im Wien-Neubau die Eissaison eingeläutet.

Veganista öffnet mit Valentins-Specials

Zur Auswahl stehen unter anderem die Kugeln „Don't Hazel The Hoff“ oder "Malibu". Auch der Becher „Crazy for you“ eignet sich ideal für den Valentinstag. Die beiden Veganista-Gründerinnen Cecilia Havmöller und Susanna Paller haben außerdem ein Eis-Sandwich mit schwarzem Kokoskeks, Himbeereis und einem Nougatkern - bekannt unter dem Namen KITT Inbetwiener und erhältlich um 7,50 Euro. Ebenfalls nur am Valentinstag erhältlich: Der Veganista Rettungsring, ein gefüllter Donut mit verschiedenen Toppings und Saucen. Wählen kann man zwischen Schoko-, Himbeer- oder Mangosauce. Für den final touch: Kokosflocken, Cookies oder feine Mandelblättchen. Auch für 7.50 Euro erhältlich.



Die speziellen Baywatch-Sorten sind ausschließlich am Valentinstag, am 14. Februar, von 12:00 - 19:00 in der Veganista-Filiale in der Neustiftgasse 23 im 7. Bezirk erhältlich. Auf die Covid- 19-Verordnung wird natürlich Rücksicht genommen! In den kommenden Wochen werden nach und nach auch alle weiteren Filialen geöffnet.