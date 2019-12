Veganer Weihnachtsmarkt in Wien: Von Yoga bis Schmalz

Auch heuer findet in Wien der Vegane Weihnachtsmarkt statt. Am 14. und 15. Dezember wird zum zweiten Mal ins Arcotel Kaiserwasser gebeten.

40 Aussteller beim Veganen Weihnachtsmarkt in Wien

Insgesamt werden 40 Aussteller Produkte in den Bereichen Handwerk, Kunst, Mode oder Kosmetik präsentieren - und zeigen, dass es auch ohne tierische Inhaltsstoffe und Materialien geht. So können die Besucher beispielsweise veganes Schmalz oder vegane Schokocreme kosten. Weiters gibt es dichtes Programm in Form von einer Yogaeinheit bis hin zu Vorträgen - u.a. zu "Versteckte tierische Inhaltsstoffe" oder "Die Arktis im Klimawandel".