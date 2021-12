VCÖ-Experte: Lobautunnel hätte Verkehr verstärkt

Auf Österreichs Straßen fahren mehr Pkw als Lkw. Erstere machen 88 Prozent des Verkehrsaufkommens aus. Laut VCÖ-Experten Michael Schwendinger brache es raschere Maßnahmen als den Lobautunnel.

Auf Österreichs am stärksten befahrenem Autobahnabschnitt, der Wiener Südosttangente (A23) auf der Höhe Donauinsel, waren heuer im Schnitt 164.100 Kfz pro Tag unterwegs, 93 Prozent waren Pkw, berichtete der VCÖ. Generell betrage der Pkw-Anteil am Verkehrsaufkommen auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen 74 bis 95 Prozent. Betriebliches Mobilitätsmanagement sowie mehr Bahn- und Busverbindungen könnten die Belastung vor allem in den Ballungsräumen rasch reduzieren.

Mehr Pkws als Lkws auf Österreichs Straßen unterwegs

Die Angaben des Verkehrsclubs Österreich basieren auf Daten von rund 270 Asfinag-Zählstellen. Auf A3, A7, A22 und A23 ist der Pkw-Anteil demnach mit deutlich über 90 Prozent am höchsten. Auf den Transitautobahnen A13 und A8 sei er mit rund drei Viertel am niedrigsten. Ähnlich wie auf der Tangente sei die Situation auf der A22 bei Kaisermühlen in Wien, wo 94.300 der rund 99.000 Kfz pro Tag Pkw waren (95 Prozent). Auch im Ballungsraum Linz sei der Auto-Anteil sehr hoch: 76.500 der täglich auf der A7 durch den Tunnel Bindermichl fahrenden 81.500 Kfz waren Pkw (95 Prozent).

Schwendinger: Lobautunnel hätte mehr Verkehr verursacht

Pkw-Anteil am Verkehrsaufkommen in Österreich bei 88 Prozent

In den Ballungsräumen werden die Verkehrsspitzen durch den Autoverkehr zur Arbeit verursacht. Unternehmen könnten durch Mobilitätsmanagement erreichen, dass mehr Beschäftigte mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in Fahrgemeinschaften in die Arbeit strömen. So habe Boehringer Ingelheim in Wien-Hetzendorf den Anteil der mit Öffis und Fahrrad kommenden Beschäftigten von 47 auf 70 Prozent erhöht. "Weitere Beispiele für erfolgreiches Mobilitätsmanagement sind unter anderem Infineon in Villach, die Anton Paar GmbH in Graz oder Haberkorn in Wolfurt in Vorarlberg", sagte Schwendinger. Berger-Logistik habe seinen Standort zum Bahnhof Wörgl verlegt, Mobilitätsmanagement umgesetzt und erreicht, dass nun acht von zehn Beschäftigten mit Bahn, Bus oder Fahrrad anreisen.