Am Mittwoch wurden in Wien-Liesing Polizisten von einem Vater und seinem Sohn attackiert.

Vater und Sohn in Wien-Liesing zeigten sich aggressiv

Die beiden Tatverdächtigen zeigten sich von Beginn an aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizisten. Völlig unvermittelt attackierte der 56-Jährige einen Polizisten mit einem Faustschlag, der nur durch die schnelle Reaktion des Beamten abgewehrt werden konnte. Gegen die darauffolgende Festnahme wehrte sich der Mann gewaltsam. Der 20-Jährige versuchte die Festnahme seines Vaters zu verhindern, indem er versuchte die Beamten mit Schlägen zu attackieren. Die Schläge konnten durch weitere Polizisten verhindert werden. Auch der 20-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Vater und Sohn wurden festgenommen

Am Tatort abgestellt befand sich das Wohnmobil der Tatverdächtigen, auf welchem Symbole, die gegen das Verbotsgesetz verstoßen, angebracht waren und in dem CO2- und Druckluftwaffen sowie einige Messer vorgefunden wurden. Gegen beide Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die vorgefundenen Gegenstände abgenommen.

Weiters wurde festgestellt, dass die Zulassung des Wohnmobils aufgehoben war, weshalb die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen abgenommen wurden.