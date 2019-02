Vater und Sohn auf Wiener Mariahilfer Straße beim Stehlen beobachtet

Am Freitagnachmittag konnten Ladendetektive zwei Männer beim Stehlen eines Handys in einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße beobachten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Duo um Vater und Sohn (55 und 31).

Ladendetektive konnten in einem Geschäft in der Wiener Mariahilfer Straße zwei Männer dabei beobachten, wie sie gemeinsam eine Plastikbox aufbrachen und ein darin befindliches Handy an sich nahmen, bevor sie das Geschäft verließen.