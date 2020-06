Vapiano-Lokal in der Wiener Herrengasse meldet Insolvenz an

In Wien wurde nun auch für das zur deutschen Vapiano SE gehörende Lokal in der Herrengasse Insolvenz angemeldet.

Das teilten die beiden Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV am Montag mit. Das Lokal ist eine Zweigniederlassung der deutschen Restaurantkette, gehört also nicht zur Vapiano Österreich.

Rund 50 Gläubiger und 52 Dienstnehmer betroffen

Zur Abwicklung der Insolvenz der Zweigstelle in Österreich sei nun ein "Sekundärinsolvenzverfahren" eröffnet worden. Als Grund führt der KSV an, dass es aufgrund der Insolvenz in Deutschland keinen "erforderlichen Zufluss an Liquidität" mehr gegeben habe. Das Lokal sei wegen der Coronakrise seit Mitte März geschlossen gewesen.