Vanillas Wien: Wo sich Kaffeeduft und Eisaroma vermischen

Vanillas Wien, ein Ort, an dem sich das Aroma von frisch gebrühtem Kaffee mit dem Duft von hausgemachtem Eis vermischt, zog uns magisch an. Die Möglichkeit, sich aus einer Vielzahl von Angeboten sein eigenes Frühstück zusammenzustellen, machte den Besuch zu einem ganz persönlichen Erlebnis.

Brunchen kann man in der Wiener Innenstadt an zahlreichen Orten. Doch was macht das Vanillas zu einem besonderen Frühstücksplätzchen?