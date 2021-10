Vandalismus: 23-Jähriger randalierte in Wiener Kirche

Dienstagnacht wurde die Wiener Polizei in die Leopoldstadt gerufen, weil dort ein junger Mann in einer Kirche randaliert und Inventar beschädigt hatte.

Ein 23-Jähriger hat am Dienstagabend in einer Kirche in Wien-Leopoldstadt randaliert und dabei einiges an Inventar beschädigt, teilte die Polizei am folgenden Tag mit.