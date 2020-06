Van der Bellen zeigt Verständnis für friedliche Anti-Rassismus-Proteste

Auf Twitter meldete sich nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu den weltweiten Protesten nach dem Tod von George Floyd zu Wort.

Die "brutale Tötung" Floyds durch Polizisten "schockiert uns alle", so Van der Bellen am Freitag. Friedliche Proteste "gegen strukturellen Rassismus und unverhältnismäßige Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte sind verständlich und gerechtfertigt".

Aufruf zur weltweiten Bewegung gegen Rassismus

Am Donnerstagnachmittag gingen auch in Wien laut Polizei rund 50.000 Menschen gegen Rassismus auf die Straße. "Black lives matter!", "No justice, no peace!" und "I can't breathe" ertönte es am Platz der Menschenrechte lautstark.