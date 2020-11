Van der Bellen verlässt bald das Krankenhaus

In den kommenden Tagen wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Krankenhaus verlassen. Er wird nach seiner schmerzhaften Beckenverletzung vom Samstag vorerst aber noch zu Hause bleiben und von dort seine Amtsgeschäfte wahrnehmen.

Van der Bellen war nach einem Sturz am Samstag in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg ins Wiener AKH zur Abklärung gefahren. Dort wurde eine Beckenverletzung diagnostiziert und eine Schmerztherapie aufgenommen. Mittlerweile sind die Schmerzen "dank der ausgezeichneten Betreuung im AKH" zurückgegangen. Und so könne der Bundespräsident das Krankenhaus in Absprache mit den behandelnden Ärzten demnächst verlassen.