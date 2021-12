Van der Bellen-Statement zum neuen ÖVP-Team in ZiB1

In der ÖVP hat sich am Freitag viel geändert. Neben einem neuen Bundeskanzler wurden in gleich vier Ressorts die Minister gewechselt. Bundespräsident Van der Bellen wendet sich dazu via TV-Ansprache einmal mehr an die Bevölkerung.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Freitag, im Anschluss an die um 19.30 Uhr beginnende "ZiB" (auf ORF 2) ein Statement unter anderem zur aktuellen Regierungsumbildung abgeben.

Die neue Regierungsmannschaft unter Kanzler Karl Nehammer wird Van der Bellen voraussichtlich am Montag angeloben. Über das Wochenende wird das Staatsoberhaupt mit allen nominierten neuen Ministern intensive Einzelgespräche führen.