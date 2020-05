Van der Bellen setze sich mit iranischen Amtskollegen Rouhani in Verbindung

Am gestrigen Mittwoch telefonierte Bundespräsident Van der Bellen mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rouhani. Van der Bellen sprach sein Mitgefühl aus, thematisierte jedoch auch die Menschenrechtssituation im Iran.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am gestrigen Mittwoch mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rouhani telefoniert. "Der weltweite gemeinsame Kampf gegen Covid-19 darf nicht behindert werden. In diesem Zusammenhang zeigte Van der Bellen Verständnis für den Wunsch nach Lockerungen von Sanktionen", hieß es in einem Tweet der Präsidentschaftskanzlei.