Van der Bellen nach Corona-Sperrstunde in Wiener Gastgarten erwischt

In der Nacht auf Sonntag wurden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer fast eineinhalb Stunden nach der verordneten Corona-Sperrstunde im Gastgarten eines Italieners in der Wiener Innenstadt von der Polizei erwischt.

Van der Bellen nach der Corona-Sperrstunde in Wiener Gastgarten von Polizei erwischt

Die Wiener Polizei bestätigte den Einsatz am Sonntag. "Mediale Berichte, wonach es sich bei einer der in dem Schanigarten eines Lokals in der Wiener Innenstadt angetroffenen Personen um den Herrn Bundespräsidenten handelt, werden bestätigt", hieß es zu der Causa. Eine Meldung bezüglich des Sachverhaltes sei verfasst und an den zuständigen Magistrat zur rechtlichen Beurteilung weitergeleitet worden.