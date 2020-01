Van der Bellen-Methode

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Grünen versuchen, sich ein Beispiel am Bundespräsidenten zu nehmen und so das Beste aus der Zusammenarbeit mit der ÖVP zu machen. Doch das reicht nicht.

Wie die Regierungsverhandlungen und das Programm, so schaut jetzt auch der Regierungsalltag aus: Viel stärker noch als an der Seite der Freiheitlichen vermittelt Kurz, was ihm wichtig ist. Wobei er neuerdings ja auch zwei, drei Helfer hat: Außenminister Alexander Schallenberg, Integrationsministerin Susanne Raab und Europaministerin Karoline Edtstadler werben gegen den UN-Migrationspakt, für eine Ausweitung des Kopftuchverbots und gegen die Anhebung des EU-Beitrags.