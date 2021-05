Van der Bellen im Wiener Start-up-Hub WeXelerate

Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte heute das Start-up-Hub WeXelerate in Wien und führte Gespräche mit jungen Firmengründern. Besonders angetan hatte es ihm ein Roboter.

Start-up-Treffen mit Van der Bellen

Quantenphysiker programmieren Betriebssoftware

Viel Investorenkapital konnte kürzlich das vor sechs Jahren gegründete Wiener Start-up Go Student einsammeln. Im März steckten Investoren rund 70 Mio. Euro in die Nachhilfeplattform. Die Plattform vermittelt rund 4.000 Nachhilfelehrer für Online-Einzelunterricht. Vor zweieinhalb Jahren sei "der Knopf aufgegangen", seitdem laufe das Geschäft gut, sagte Go-Student-Mitgründer Felix Ohswald. In der Coronazeit sei die Nachfrage nach Nachhilfe bei Schulschließungen aber gesunken. Ohswald ortet seit der Coronapandemie eine Bewusstseinsänderung - unter anderem bei Eltern, dass digitale Bildung funktioniere. Besonders wichtig sei ihm bei Go Student, dass die Nachhilfelehrer Lust am Lernen machen und inspirieren. "Das ist der heilige Gral der Bildung."

OP-Vermittlung im In- und Ausland

Die Österreicherin und studierte Ärztin, Sophie Chung, hat ihr Ärzte-Plattform Qunomedical in Berlin gegründet. Qunomediacal vermittelt Patienten an Ärzte und Kliniken im In- und Ausland. Ziel sei es kostenintensive Eingriffe erschwinglicher zu machen oder eine bessere Behandlung zu ermöglichen. Sie startete ihr Unternehmen Anfang 2016 in Berlin und nicht in Wien, weil es in der deutschen Hauptstadt für Start-ups mehr Risikokapital und mehr Fachkräfte gab. Der erste Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 habe das Jungunternehmen hart getroffen, deswegen sei man drei bis vier Monate auf Kurzarbeit gegangen, sagte Chung. Dann habe der Markt wieder angezogen. Lobende Worte fand die Start-up-Gründerin für die staatlichen Kurzarbeitshilfen. Ohne diese Hilfen hätte man den Großteil der Mitarbeiter entlassen müssen.