Van der Bellen gibt der Koalition Tipps mit auf den Weg

Auch das Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen schritt heute mit Gattin und Hund zur Wahlurne. Den Parteien rät er bei den Koalitionsverhandlungen Ruhe walten zu lassen. Er wolle jedenfalls "Keinen Zeitdruck" machen.

Der erste Mann im Staat hat gewählt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen schritt Sonntagvormittag mit Gattin Doris Schmidauer und "First Dog" Juli in einer Volksschule in Wien-Landstraße zur Wahlurne. Nach der Wahl will er in Sachen Regierungsbildung jedenfalls "keinen Zeitdruck" machen, wie Van der Bellen vor Journalisten betonte.