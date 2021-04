Van der Bellen gedachte der Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gerhard Kastelic, dem Obmann der "ARGE der NS-Opferverbände und Widerstandskämpfer/innen Österreichs" der Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime gedacht.

Anlässlich des Jahrestages der Befreiung und Wiederherstellung der Republik Österreich erinnerte Van der Bellen an den Mut und die Menschlichkeit jener, die Widerstand leisteten.

Van der Bellen, Nehammer und Kastelic legten zum Jahrestag an der Nationalen Gedenkstätte der WiderstandskämpferInnen gegen das NS-Regime am Wiener Zentralfriedhof einen Kranz nieder. Ursprünglich hätte das Gedenken vergangenes Jahr anlässlich des 75. Jahrestages der Republiksgründung erfolgen sollen, es musste aber wegen Corona auf heuer verschoben werden. An der Zeremonie nahmen auch Winfried R. Garscha (Bundesverband österreichischer AntifaschistInnen) und Gerald Netzl (Vorsitzender Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen) sowie der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner teil.