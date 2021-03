Van der Bellen dankte Wiener Öffi-Nutzern für Disziplin in Corona-Krise

Im Rahmen eines Besuchs bei den Wiener Linien griff Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch zum Mikrofon und bedankte sich via Durchsage bei den Öffi-Fahrgästen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch nicht in der Hofburg, sondern in der Wiener U-Bahn gesprochen. Er griff bei einem Besuch bei den Wiener Linien zum Mikrofon und bedankte sich via Durchsage bei den Fahrgästen für das Einhalten der diversen Coronavorschriften.