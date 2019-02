Valentinstag: Perfekte Destinationen für Fernbeziehungs-Pärchen

Mit einem neuen Tool der Flugsuchmaschine "checkfelix" kommen kurz vor dem Valentinstag Fernbeziehungs-Pärchen auf ihre Kosten. Denn das Tool finden für beide günstige Destinationen auf halber Reisestrecke.

In die Stadt der Liebe zum Verlieben reisen

Paris, Rom oder Venedig. Ganz egal, denn alle drei Städte lassen bereits bei der alleinigen Aussprache die Herzen aller Romantiker höher schlagen. Doch nicht nur Pärchen kommen in diesen romantischen Destinationen auf ihre Kosten, auch Singles sollten heuer eine Reise rund um den Valentinstag in Erwägung ziehen. Denn immerhin hat eine aktuelle Studie von checkfelix ergeben, dass sich bereits fast ein Viertel aller Österreicher (24 Prozent) schon einmal während eines Urlaubs verliebt hat. Großes Potential auf Schmetterlinge im Bauch gibt es vor allem im Hotel (23 Prozent), an der Bar (19 Prozent) und in Cafés (12 Prozent). Das haben zumindest die befragten Österreicher angegeben, wenn es um die Frage ging, wo sie ihren Urlaubs-Schatz kennengelernt haben.