Valentinstag: Österreicher sind heuer besonders spendabel

Trotz Corona sind die Österreicher zum Valentinstag spendabler als im Vorjahr. Im Schnitt werden pro Kopf 72 Euro für Geschenke ausgegeben. Der Handel freut sich.

Blumen als Geschenk zum Valentinstag am beliebtesten

"Im Schnitt werden heuer pro Kopf 72 Euro für Geschenke ausgegeben, ein neuer Rekord. Damit sind Frau und Herr Österreicher trotz Corona um zwölf Euro spendabler als im Vorjahr. Unsere Händler dürfen sich auf Mehreinnahmen von rund 110 Millionen Euro freuen, die sie jetzt in der Krise auch dringend brauchen", fasst Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die Ergebnisse zusammen.

"Wie schon im 2020 sind auch 2021 Blumen und Pflanzen mit 55 Prozent besonders beliebte Geschenke zum Valentinstag, gefolgt von Schokolade, Pralinen und anderen Süßigkeiten mit 35 Prozent. Zu den Top-Überraschungen zählen außerdem Gutscheine, nicht materielle Geschenke wie Ausflüge, Alkohol, Kosmetikprodukte und Parfums sowie Selbstgekochtes und Restaurantbesuche", so Will.

Tiroler und Vorarlberger bei Geschenken besonders großzügig

"In Wien liegt die durchschnittliche Summe bei 86 Euro, in Niederösterreich und im Burgenland bei 55 Euro, während es in Oberösterreich und Salzburg 65 Euro sind. Am großzügigsten zeigen sich heuer erneut die Vorarlberger und Tiroler - hier werden sogar Geschenke im Wert von 100 Euro besorgt", so Will.