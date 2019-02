Valentinstag: Die Kuschel-Destinationen in Europa für Romantiker

Bald ist Valentinstag und wer sich für seinen Schatz etwas ganz besonderes überlegen möchte, kann die günstigen Angebote nutzen und Flüge nach Dublin, Malaga oder Amsterdam buchen. Diese Städte sind unter Österreichs Turteltauben besonders beliebt.

Die “Stadt der Liebe” muss nicht unbedingt Paris sein. Checkfelix.com hat sich etwas umgesehen und drei günstige Kuschel-Alternativen für den Valentinstag gefunden.

Valentins-Getaway-Check von checkfelix John-Lee Saez, Regional Director bei checkfelix.com erzählt: “Das Wochenende ist dafür da, um sich vom stressigen Arbeitsalltag zu erholen und neue Kräfte zu tanken. Eine kleine Auszeit mit unbeschwerten Momenten in einer anderen Stadt bewirkt oft wahre Wunder. Aber nicht nur für eingeschweißte Liebende ist ein Romantikwochenende geeignet – auch Frischverliebte können fernab von zu Hause ihre Zweisamkeit noch mehr genießen. Unser Valentins-Getaway-Check hat ergeben, dass der Tag der Liebe vielerorts preisgünstig gefeiert werden kann.”

Valentinstag in Dublin: Eine romantische Entdeckungsreise Wer auf den Spuren des Patrons aller Liebenden, Saint Valentine, schlendern will, der sollte eine Reise nach Dublin in Erwägung ziehen. Egal ob ein Besuch in der Whitefriar Carmelite Kirche oder ein Abstecher in die Museen, die oftmals kostenlos sind – Dublin bietet eine Vielzahl an kulturell, romantischen Möglichkeiten. Die checkfelix Datenanalyse zeigt, dass die Flugpreise im Vergleich zur Vorjahressaison gesunken sind. Hat man letztes Jahr rund um den Valentinstag noch durchschnittlich 173 Euro für ein Flugticket bezahlt, steigt man 2019 mit durschnittlichen günstigen 67 Euro aus.

Strand, Meer, Museen und Tapas in Malaga Malaga, oft nur mit Strand und Meer verbunden, wartet mit einem alle Sinne erfüllendem Rundum-Paket auf. Von historischen Bauwerken, schmackhaften Tapas bis hin zu Museen und Parks – hier gibt’s so einiges zu entdecken und zu genießen. Die Altstadt von Malaga ist sehr kompakt und viele Sehenswürdigkeiten sind schnell zu Fuß erreichbar – was gibt es schöneres als Arm in Arm durch die Straßen zu flanieren? Die checkfelix Datenanalyse hat zur Freude aller Reisefreudigen einen Rückgang der Kosten ergeben. So kostet heuer ein Flugticket rund um den romantischsten Tag des Jahres durchschnittlich 79 Euro (Vergleich zum Vorjahr: durchschnittlich 197 Euro).

Romantische Grachtenfahrt in Amsterdam Valentinstag in Amsterdam ist ein romantisches Erlebnis, bei dem twee geliefden (zwei Liebende) Fahrten in der Pferdekutsche genauso genießen können, wie eine Bootsfahrt auf den faszinierenden Grachten, welche die Innenstadt durchziehen. Schon gewusst? Die niederländische Hauptstadt hat mehr Kanäle, sogenannte Grachten, als etwa Venedig. Die Innenstadt ist von einem Grachtengürtel umgeben, welcher von beispielloser Baukunst aus dem Goldenen Zeitalter zeugt. Erfreuliche Nachrichten für Amsterdam-Fans oder alle, die es noch werden möchten: denn ein Blick in die checkfelix Daten hat ergeben, dass die Flugpreise im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Kostete ein Flug 2018 noch durchschnittlich 108 Euro, so steigt man 2019 mit durschnittlichen 97 Euro etwas günstiger aus – einem romantischen Kurztrip steht also nichts mehr im Wege.

Günstige Reiseziele zum Valentinstag Aber auch zahlreiche weitere Reiseziele wie Rom, Paris oder Kopenhagen bieten die Möglichkeit, den Valteninstag romantisch zu erleben. Legte man 2018 für einen Besuch in die “Stadt der Liebe” Paris noch durchschnittlich 133 Euro hin, kann 2019 schon um durchschnittlich 89 Euro “en amoureux” gereist werden. Auch ein Besuch mit viel “amore” nach Rom zahlt sich heuer aus.

Flugtickets sind im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent billiger: Flüge können bereits um durchschnittlich 57 Euro ergattert werden – 2018 kostete ein Flugticket noch durchschnittlich 111 Euro. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen bietet nebst idyllischen Flair, gutem Essen zahlreiche “Du-und-Ich-Erlebnisse”. Auch hier gibt es im Vergleich zum Vorjahr ein Einsparpotential von 50 Prozent: legte man im vergangenen Jahr noch durschnittliche 154 Euro für ein Flugticket hin, so kann heuer bereits um durchschnittliche 82 Euro zu zweit genüsslich Smørrebrød geschlemmt werden.