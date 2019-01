Valentins-Special im Naturhistorischen Museum Wien: Exkurs ins Liebesleben der Tiere

Auch im Naturhistorischen Museum in Wien wird der Tag der Liebenden zelebriert. Am 14. Februar wird ein Exkurs in das Liebesleben der Tiere gemacht.

Am Valentinstag wird im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien ein Exkurs ins Liebesleben der Tiere anboten. Außerdem wird ein genauerer Blick auf die Sammlung geworfen: Wo lassen sich Verweise auf Erotisches in den Schausälen des NHM Wien entdecken?

Valentins-Special: Führung “Männerfantasien auf Gürtelschnallen” “Anlässlich des Valentinstages fragen wir uns: Wie war das, im zwischenmenschlichen Miteinander vor Tausenden Jahren? Wie haben sich die Leute geschmückt, wie sich gegenseitig durch Schmuck und Kleidung Zeichen gegeben für erotische Annäherung oder auch die Abwehr derselben?”, so die Prähistorikerin am NHM Wien Karina Grömer. Sie wird am 14. Februar Besucher durch die Schausammlung des Museums mit dem Blick auf das Thema “Liebe” führen. Vielleicht lässt sich auch die ein oder andere Liebes-Anspielung im prähistorischen Kontext finden. “Betrachtet man zum Beispiel die Objekte in den altehrwürdigen Pultvitrinen in Saal 13, dann sticht das Bronzeblech von Brezje aus dem 5. Jahrhundert vor Christus ins Auge, das eindeutig eine erotische Szene zeigt: Eine Frau auf einem Thron mit einem vor ihr knienden Mann beim Liebesakt. Gar nicht so prüde, unsere Vorfahren”, so Grömer.

NHM: Führung “Erotisches rund um die Venus” Auch die Venus von Willendorf zeigt eine unbekleidete Körpermitte, Abbildungen von Männern und ihren Geschlechtsteilen werden quer durch die Zeiten dargestellt. Dabei soll einiges Wissenswertes über die Erotik in der Stein- bis Eisenzeit weitergegeben werden.

14. Februar: Führung “Liebesleben im Tierreich” Museumspädagoge Andreas Hantschk kümmert sich am 14. Februar um das “Liebesleben im Tierreich”. Bei seiner Führung geht er unterem den Fragen, warum es zwei Geschlechter gibt und was Zwitter sind, nach. Auch erklärt er das Phänomen der Jungfernzeugung. “Und wem das zu wissenschaftlich ist: Wir schauen uns auch an, welcher Vogel den längsten Penis hat und finden heraus, wie lange der ist,” so Hantschk.

Valentins-Special im NHM in Wien: Alles auf einen Blick Am 14. Februar werden im NHM in Wien Kombi-Führungen und Cocktails von 18 bis 20 Uhr angeboten. Dabei sind die Führungen “Männerfanatsien auf Gürtelschnallen”, “Erotisches rund um die Venus”, “Liebesleben im Tierreich” und der Cocktail “Sex on the Beach” beinhaltet. Karina Gömer und Andreas Hantschk werden die Führungen zwischen 18 und 20 Uhr leiten. Die Veranstaltungskarte kostet 24 Euro, der Vorkauf hat ab sofort geöffnet.