UVP-Frage bei Heumarkt-Projekt: Kein weiterer Verhandlungstermin

Keine weitere Verhandlungsrunde wird es rund um die Frage, ob das Heumarkt-Projekt UVP-pflichtig ist, geben.

Zur Frage, ob das umstrittene Heumarkt-Projekt in Wien UVP-pflichtig ist, wird es nun doch keine weitere Verhandlungsrunde mehr geben. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat den bereits für 10. April fixierten Termin – geplant war u.a. eine Ortsbegehung am Areal – abberaumt, wurde der APA am Donnerstag ein Onlinebericht des “STANDARD” vom Projektbetreiber Wertinvest bestätigt.