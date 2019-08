USA: Süßes "Kätzchen" war eigentlich ein Luchs

Zwei Männer haben im Bundesstaat Washington in ihrer Nachbarschaft einen kleinen Rotluchs aufgegriffen. Sie hatten den Vierbeiner zunächst für ein Kätzchen gehalten.

In der Stadt Bothell im Nordwesten der USA fanden zwei Männer in ihrer Wohngegend ein verirrtes Kätzchen. Doch der Besuch beim Tierarzt sorgte für Aufklärung: Es handelte sich um einen kleinen Rotluchs, der vermutlich seine Mutter verloren hatte.

In den letzten drei Wochen wurde der ca. 9 Wochen alte Streuner in einem Tierzentrum gepflegt und erfreut sich bester Gesundheit. Im Frühling soll der Rotluchs dann wieder in die Wildnis entlassen werden.