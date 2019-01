Urteil im Prozess um versuchte Vergewaltigung in Wien-Favoriten

Ein mittlerweile 19-Jähriger wurde am Dienstag zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt, da er im Mai 2016 eine Jugendliche in Wien-Favoriten zu vergewaltigen versucht hatte.

Mit 15 Monaten auf Bewährung ist am Dienstag ein mittlerweile 19-jähriger Bursch am Wiener Landesgericht davongekommen, nachdem er in einer Wohnhausanlage in Favoriten ein Mädchen zu vergewaltigen versucht hatte.