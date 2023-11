Ursache für Wohnhausbrand in St. Pölten steht fest

Nach dem Brand im Keller eines Mehrparteienhauses in St. Pölten in den frühen Morgenstunden des Sonntags steht nun die Ursache fest.

Nach Angaben der Ermittlungen wurde der Brand in einem Mehrparteienhaus in St. Pölten am Sonntag durch einen technischen Defekt an einem elektrischen Gerät in einem Kellerabteil verursacht.