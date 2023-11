45 Menschen bei Wohnhausbrand in St. Pölten gerettet

In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist ein Brand im Keller eines Mehrparteienhauses in St. Pölten ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 6 Uhr wegen des Wohnhausbrands in St. Pölten alarmiert. Der dichte Rauch hatte sich in zwei Treppenhäusern des Wohngebäudes ausgebreitet, so der Bericht des ORF.