Urlauberverkehr und Ski Weltcup sorgen am Wochenende für Staus

Vor allem Skiurlauber werden am Wochenende für erhöhtes Verkehrsaufkommen in Westösterreich sorgen. Hier die Stau-Hotspots im Überblick.

Auch an diesem Wochenende werden laut ÖAMTC vor allem die Hauptverbindungen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg zeitweise überlastet sein. In Bayern, Teilen Tschechiens und der Niederlande enden die Semesterferien.