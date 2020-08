Urlaub in den neuen Chalets des Golf Resorts Kölch

„ExklusivesWohngefühl mit allen Extras“ so lautet das Motto des erst kürzlich errichteten Chaletdorfs an der 27-Loch Golfanlage Traminergolf Klöch am Fuße der Weinberge.

Luxuriös ausgestattet und lichtdurchflutet, erweisen sich die Chalets „Traminer“, „Rosé“, „Sauvignon blanc“, „Sauvignon blanc BRUT“ und „Frizzante“ als die perfekten Hideaways für den Urlaub zu zweit, der Familie oder Freunden. Die hochwertige Einrichtung mit privater Sauna und Weinlaube trägt ihren Teil zur entspannten Urlaubsatmosphäre bei – viel Holz und Glaselemente bringen die traumhafte Umgebung der Weinregion Klöch direkt ins Wohnzimmer. Der zubuchbare Chalet-Service bringt alle Vorzüge der Halbpension im eigenen Golfrestaurant zur Geltung.

Erst Golf, danach „Flanieren & Radieren“

Das Mountain- oder E-Bike ist hier im Südosten der Steiermark ein beliebter Begleiter zum Erkunden der Gegend, wandernd geht’s beispielsweise auf die Klöcher Weinberge mit Start bei der Vinothek. Die Parktherme und die Altstadt Bad Radkersburg verlocken ebenso zum Relaxen bzw. Bummeln. „Flanieren & Radieren“ lautet das Motto in den Sommermonaten, mit langen Einkaufsnächten und südlicher Lebensfreude. Für Golfer, die das Besondere suchen, sind die Chalets Traminer ohnehin ein „Geheimtipp“ – mit eigenem Elektro-Golfcart. Und hat man das Gefühl, aktiv genug gewesen zu sein, findet man sich auf der persönlichen, sonnigen Chalet-Terrasse bei einem Achterl „Klöcher Traminer“ ein, der für die Gegend so bekannt ist. Kulinarisch ist die Region ebenfalls auf höchstem Niveau. Zahlreiche Buschenschänken in der Umgebung, Haubenrestaurants und natürlich das eigene Golfrestaurant mit herrlicher Sonnenterrasse bieten die saisonalen Köstlichkeiten der Region. Klöch wird nicht umsonst die „kulinarische“ Perle des Weinlandes genannt.