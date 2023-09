Urige Gastfreundschaft in Charlie P's Irish Pub in Wien

Charlie P's ist mehr als ein typisches Irish Pub-Erlebnis. Mit seinen speziellen Events, die von DJ-Nächten über Karaoke bis hin zu Quizabenden reichen, und seiner hervorragenden Küche ist es eine echte Bereicherung des Wiener Nachtlebens.

So gut wie jeder Wiener war schon einmal in einem Irish Pub. Doch was hebt das Charlie P's hervor?