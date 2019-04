Upcycling: Das Osterferienspiel im 48er-Tandler in Wien

Ab dem 17. April gibt es für Kinder von sechs bis zehn Jahren ein buntes Programm im Rahmen des Osterferienspiels im 48er-Tandler in Wien.

Am 17. und 18. April findet wieder im Rahmen des Ferienspiels in den Osterferien ein buntes Programm im 48-Tandler statt. Heuer steht das Programm im Zeichen von Upcycling. Dort werden nicht mehr benötigte Gegenstände einem anderen, höheren Nutzen zugeführt. Kinder lernen so spielerisch, bewusst mit Ressourcen umzugehen.