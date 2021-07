Unwetter: Zu viel Wasser in Zentrum von Kufstein in Tirol

Die Bezirkshauptstadt Kufstein musste sich in der Nacht auf Sonntag mit heftigem Regen auseinandersetzen. "Die Innenstadt steht in einer Form unter Wasser, wie wir es noch nie erlebt haben", meinte Bürgermeister Martin Krumschnabel heute Vormittag gegenüber der APA.

An Aufräumarbeiten sei derzeit nicht zu denken: "Wir sind jetzt noch mitten im Prozess", berichtete er.

Unwetter: Wasser in Kellern von Kufstein

In der Innenstadt seien vor allem Keller und Garagen überschwemmt, die Feuerwehren hätten derzeit aber noch gar keine Zeit, diese Baustellen anzugehen. Diese seien mit Bagger und Pumpen unterwegs, um die Bäche auszupumpen und Verklausungen zu beseitigen. Über die Ufer getreten waren Zulaufbäche des Inns, letzterer bereitete der zweitgrößten Stadt Tirols aber keine Probleme. Ein Katastrophenzug sei bereits in Kufstein eingetroffen, die würden nun über die ganze Stadt verteilt arbeiten, so Krumschnabel.