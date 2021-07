Unterstützung für selbstständige Künstler erneut verlängert

Die Unterstützungen für von der Coronapandemie betroffene freischaffende Künstlerinnen und Künstler werden noch einmal verlängert.

So kann die Überbrückungsfinanzierung der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) ab 1. August für das dritte Quartal beantragt werden. Diese umfasst für die Monate Juli, August und September insgesamt 1.800 Euro pro Antrag, wie Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Freitag per Aussendung bekanntgab.