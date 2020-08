Unterschriftensammeln für die Kandidatur endet

Für die Wiener Gemeinderatswahl endet am Freitag eine wichtige Frist: Nur bis 13 Uhr haben kleine Listen noch Zeit, um die nötigen Unterstützungserklärungen zu sammeln und ihre Wahlvorschläge bei der Wahlbehörde einzureichen.

Fünf Parteien stehen automatisch am Stimmzettel

Automatisch am Stimmzettel stehen die fünf Parteien, die 2015 in den Gemeinderat gewählt wurden - also SPÖ, FPÖ, Grüne, ÖVP und NEOS. Alle anderen Parteien mussten für die wien-weite Kandidatur in jedem der 18 Wahlkreise 100 beglaubigte Unterschriften Wahlberechtigter sammeln. Für die gleichzeitig stattfindenden Bezirksvertretungswahlen sind 50 Unterstützungserklärungen im jeweiligen Bezirk nötig. Auch bei der Gemeinderatswahl ist es möglich, nur in einzelnen Wahlkreisen anzutreten.