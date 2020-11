Unterschiedliche Regelungen für Postpartner im Lockdown

Für Postpartner ist die Regelung im Lockdown differenziert ausgefallen. Manche dürfen offen halten, manche nicht.

Nur für Postdienstleistungen geöffnet

Demgegenüber muss man bei den übrigen Postpartnern - etwa in Kombination mit Büchern oder Textil - unterscheiden. Ist der Postpartner in einer Gemeinde tätig, wo er als einziger Postdienstleistungen anbietet, es also keine Postfiliale und keinen zweiten Postpartner gibt, darf er weiterhin offenhalten - allerdings nur für die Postdienstleistungen. Die Blumen oder Textilien etc. darf er daneben nicht verkaufen.

Ist ein Postpartner (mit Büchern etc.) allerdings in einer Gemeinde tätig, wo es eine Postfiliale gibt, muss er zusperren. Und ist er in einer Gemeinde tätig, wo es zwar keine Postfiliale gibt, aber einen oder mehrere weitere Postpartner, dann darf jener offenhalten, der daneben im "Hauptgeschäft" ohnehin geöffnet bleiben darf, also etwa ein Postpartner mit Lebensmittelhandel. Der Postpartner mit Büchern etc. muss hingegen zusperren.