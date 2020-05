Unterschiedliche Corona-Regeln in öffentlichen Räumen

Die neuen Vorschriften für öffentliche Orte und Gebäude sind je nach Ort unterschiedlich. Besonders in Ämtern gelten verschiedene Vorschriften. Dabei solle man sich immer vor Betreten der Räume erkundigen.

Für Amtswege gelten die Vorschriften der am Donnerstagabend veröffentlichten "Lockerungsverordnung" hinsichtlich der Coronakrise nicht. Vielmehr sind dort jeweils spezifische Regeln zu befolgen, hieß es am Freitag aus dem Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage. Bei Gerichten etwa werden Schutzmaßnahmen bisher über die Hausordnung geregelt, bei Behördenwegen gelten spezifische Regelungen.

Die neue Verordnung gilt nicht für "Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Gesetzgebung und Vollziehung", heißt es in ebendieser. Laut Gesundheitsministerium gibt es in den verschiedensten Behörden "unterschiedliche Anforderungen (Hygiene, Abstand halten, eine den Mund-Nasen-Bereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung), die u.a. von der Art der Amtshandlung und den örtlichen Gegebenheiten abhängen". Daher solle man sich im Einzelfall erkundigen, so die Empfehlung.